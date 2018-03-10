Судья Павел Мелехин на заседании отметил, что старшина присяжных известил его, что не может больше участвовать в рассмотрении дела из-за предстоящей длительной командировки, а также по семейным обстоятельствам.
Церемония открытия прошла в Потаповском переулке, в ней принимали участие, в частности, дети журналистки Илья и Вера Политковские, ее сестра Елена, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, педиатр Леонид Рошаль.
Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская перед убийством заметила слежку и посоветовала своей дочери быть осторожнее, заходя в подъезд дома, заявила на заседании в среду в Мосгорсуде дочь погибшей журналистки.
Мосгорсуд заключил под стражу двух фигурантов дела об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской Джабраила и Ибрагима Махмудовых, которые ранее находились на свободе после оправдательного вердикта.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.