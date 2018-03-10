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    Анна Политковская

    • Источники: РИА Новости Украина
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    Официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Архивное фото
    Убийство Политковской могли заказать из Лондона - Маркин
    16:14 01.09.2016
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    По словам официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина, следствие имеет основания считать, что заказ на убийство известной журналистки Анны Политковской "шел из Лондона".
    Анна Политковская
    Мосгорсуд завершил судебное следствие по делу об убийстве Политковской
    21:50 28.04.2014
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    Мосгорсуд в понедельник завершил судебное следствие по делу об убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, сообщили РИА Новости в суде.
    Анна Политковская
    Свидетель опознал киллера в главном обвиняемом по делу Политковской
    15:12 05.03.2014
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    Один из свидетелей опознал в главном обвиняемом в убийстве журналистки Анны Политковской - Рустаме Махмудове - киллера.
    Анна Политковская
    Старшина присяжных по "делу Политковской" вышел из состава коллегии
    11:53 12.11.2013
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    Судья Павел Мелехин на заседании отметил, что старшина присяжных известил его, что не может больше участвовать в рассмотрении дела из-за предстоящей длительной командировки, а также по семейным обстоятельствам.
    Анна Политковская
    В Москве появилась мемориальная доска в память о Политковской
    14:04 07.10.2013
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    Церемония открытия прошла в Потаповском переулке, в ней принимали участие, в частности, дети журналистки Илья и Вера Политковские, ее сестра Елена, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, педиатр Леонид Рошаль.
    Анна Политковская
    Перед убийством Политковская жаловалась, что за ней идет слежка - дочь
    15:40 11.09.2013
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    Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская перед убийством заметила слежку и посоветовала своей дочери быть осторожнее, заходя в подъезд дома, заявила на заседании в среду в Мосгорсуде дочь погибшей журналистки.
    Защита обжалует арест двух фигурантов дела об убийстве Политковской
    16:03 02.09.2013
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    Защита обжалует арест двух фигурантов дела об убийстве журналистки Анны Политковской Джабраила и Ибрагима Махмудовых, сообщил в понедельник РАПСИ адвокат Мурад Мусаев.
    Анна Политковская
    Мосгорсуд арестовал двух фигурантов дела об убийстве Политковской
    15:46 02.09.2013
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    Мосгорсуд заключил под стражу двух фигурантов дела об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской Джабраила и Ибрагима Махмудовых, которые ранее находились на свободе после оправдательного вердикта.
    Анна Политковская
    Вступил в силу первый обвинительный приговор по делу Политковской
    11:27 14.03.2013
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    Жалоба на приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, по которому бывший милиционер Дмитрий Павлюченков осужден к 11 годам заключения, не удовлетворена.
    Анна Политковская
    Экс-милиционер признан виновным по делу об убийстве Политковской
    13:08 14.12.2012
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    Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская, известная журналистскими расследованиями нарушений прав человека в Чечне, была убита в лифте своего дома.
    Анна Политковская
    Доказательств по делу Политковской собрано достаточно - СК
    09:45 16.10.2012
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    Седьмого октября исполнилось шесть лет со дня трагической гибели Анны Политковской, известной журналистскими расследованиями нарушений прав человека в Чечне.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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