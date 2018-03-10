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    Владимир Василенко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Украине
    Катастрофа МН17: виновных ждет наказание в Нидерландах - эксперт
    08:50 18.07.2017
    590Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Правовед-международник Владимир Василенко заявил, что на борту сбитого МН17 большинство пассажиров были голландцами, поэтому другие страны согласились, чтобы рассмотрение этого дела проходило в Нидерландах.
    Конституция Украины
    Эксперт: нельзя вносить изменения в Конституцию в условиях военного положения
    15:07 02.09.2015
    170Судебная и конституционная реформы в Украине
    Член Конституционной комиссии Владимир Василенко отметил, что члены Конституционной комиссии, и некоторые члены Конституционного суда были против внесения изменений в Конституцию в условиях военного положения.
    Прощание с погибшим под стенами Верховной Рады Игорем Дебриным
    Причины кровавой бойни под Радой. Комментарии экспертов
    12:07 02.09.2015
    1056Расследование столкновений под Радой
    Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти, после чего в центре столицы произошли столкновения.
    На месте крушения малайзийского Boeing 777
    Посол: к Украине нет претензий по расследованию крушения Boeing-777
    07:19 18.07.2015
    1108Трибунал в деле MH17: быть или не быть
    Как заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Владимир Василенко, "качество доказательств, которые предоставила Украина, полностью соответствует ожиданиям других участников".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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