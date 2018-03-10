Правовед-международник Владимир Василенко заявил, что на борту сбитого МН17 большинство пассажиров были голландцами, поэтому другие страны согласились, чтобы рассмотрение этого дела проходило в Нидерландах.
Член Конституционной комиссии Владимир Василенко отметил, что члены Конституционной комиссии, и некоторые члены Конституционного суда были против внесения изменений в Конституцию в условиях военного положения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".