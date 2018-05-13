Полсотни военных атташе и дипломатов осмотрели полигон Нацгвардии

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Пятдесят военных атташе и представителей дипломатического корпуса иностранных государств в Украине посетили полигон Национальной гвардии в селе Старом недалеко от Киева, где расположен Международный центр подготовки подразделений.

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Гостей ознакомили с основными функциями и задачами Нацгвардии, ее ролью в обеспечении безопасности и обороны государства, сообщает LB.ua.

lb.ua Учения на полигоне Нацгвардии под Киевом

"Они осмотрели современную военную технику, новейшие средства связи и образцы вооружения, которыми комплектуются подразделения НГУ. Гостям продемонстрировали казармы и учебные классы, провели занятия с использованием тренажеров РПГ-7В, ПТРК и ПЗРК", — сказано в сообщении.

lb.ua Учения на полигоне Нацгвардии под Киевом

Кроме того, подразделения специального и оперативного назначения воссоздали "действия по уничтожению незаконных вооруженных формирований", десантирование бойцов с вертолета МИ-8, эвакуацию раненых, работу снайперских пар, а также стрельбу со служебной собакой.

В марте в Украине отметили четвертую годовщину создания Национальной гвардии Украины.