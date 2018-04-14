В Одессе мужчина стрелял по авто и угрожал нацгвардейцам

Как сообщает "Думская" со ссылкой на бойцов из военной части №3012 Нацгвардии, инцидент произошел в ночь на субботу. Наряд отрабатывал вызов по линии 102.

По прибытии на место происшествия военнослужащие обнаружили в автомобиле ВАЗ-2106 мужчину с предметом, похожим на пистолет, который он наводил на патрульных с криками: "Не подходить, убью!".

"Спустя некоторое время, используя метод убеждения и приемы рукопашного боя, военнослужащие задержали агрессивного водителя", – рассказали нацгвардейцы.

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