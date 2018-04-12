Офицера Нацгвардии понизили в звании из-за советской символики

Фото "Сайт города Кривой Рог"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Командира воинской части Национальной гвардии в Кривом Роге, бойцы которой вышли на марш по случаю освобождения города от немецких захватчиков, понизили в должности, сообщили проекту "Следствие.Инфо" в Нацгвардии.

В феврале в Кривом Роге прошли мероприятия по случаю освобождения города от немецких захватчиков. В рамках торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами. Командующий Нацгвардией назначил служебное расследование по данному факту. Полиция возбудила уголовное дело.

"По итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечен командира части 3011…по решению высшей аттестационной комиссии главного управления Национальной гвардии он был понижен в должности", — сообщили в Нацгвардии.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.