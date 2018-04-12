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    Офицера Нацгвардии понизили в звании из-за советской символики

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    По итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечен командира части 3011, по решению высшей аттестационной комиссии главного управления Национальной гвардии он был понижен в должности.
    Бойцы Национальной гвардии Украины с красными флагами во время празднования дня освобождения Кривого Рога
    Фото "Сайт города Кривой Рог"

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Командира воинской части Национальной гвардии в Кривом Роге, бойцы которой вышли на марш по случаю освобождения города от немецких захватчиков, понизили в должности, сообщили проекту "Следствие.Инфо" в Нацгвардии.

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    В феврале в Кривом Роге прошли мероприятия по случаю освобождения города от немецких захватчиков. В рамках торжеств бойцы Нацгвардии прошли маршем с красными флагами. Командующий Нацгвардией назначил служебное расследование по данному факту. Полиция возбудила уголовное дело.

    "По итогам служебного расследования к дисциплинарной ответственности привлечен командира части 3011…по решению высшей аттестационной комиссии главного управления Национальной гвардии он был понижен в должности", — сообщили в Нацгвардии.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.

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