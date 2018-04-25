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    Подполковник из Румынии получил должность в Нацгвардии

    (обновлено: )6501
    В НГУ сообщили, что уже есть официальное подтверждение о назначении начальника отдела европейских программ генерального инспектората жандармерии Румынии подполковника Рауля Василаке советником командующего Нацгвардии.
    Боец Национальной гвардии Украины
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Советником командующего Национальной гвардией Украины со 2 мая станет начальник отдела европейских программ Генерального инспектората жандармерии Румынии подполковник Рауль Василаке, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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    "Заместитель командующего НГУ генерал-лейтенант Николай Балан отметил, что уже есть официальное подтверждение о назначении начальника отдела европейских программ генерального инспектората жандармерии Румынии подполковника Рауля Василаке советником командующего НГУ. К выполнению своих обязанностей он приступит со 2 мая", — сказано в сообщении.

    При этом в НГУ добавили, что назначение "значительно поможет реализовать все задачи и цели проектов, начатых между ведомствами".

    Ранее сообщалось, что командира воинской части Национальной гвардии в Кривом Роге, бойцы которой вышли на марш по случаю освобождения города от немецких захватчиков, понизили в должности.

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