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    Первые нацгвардейцы США выдвигаются к границе с Мексикой

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    Силовики США заявили, что Нацгвардия Соединенных Штатов будет заниматься уязвимостями в безопасности, которые были обнаружены департаментом внутренней безопасности.
    Проект Стена. Ситуация на границе между Мексикой и США
    REUTERS Tomas Bravo

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Первые подразделения военнослужащих национальной гвардии США отправляются к границе с Мексикой, говорится в совместном заявлении главы Пентагона Джеймса Мэттиса и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

    Проект Стена. Ситуация на границе между Мексикой и США
    DAVID MCNEW / AFP
    Проект "Стена" на границе США и Мексики

    "Сегодня вечером (утро по Киеву) войска национальной гвардии выдвигаются поддержать миссию по обеспечению безопасности границ вдоль южно-восточной границы США", — сообщается в заявлении в Twitter Кирстен Нильсен.

    В заявлении подчеркивается, что национальная гвардия будет заниматься уязвимостями в безопасности, которые были обнаружены департаментом внутренней безопасности "в близком сотрудничестве" с губернаторами штатов, расположенных рядом с границей.

    Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что хочет отправить на охрану границы от 2 до 4 тысяч военнослужащих национальной гвардии США, которые будут находиться там на время строительства стены.

    Национальная гвардия — один из видов вооруженных сил США. Он имеет двойное подчинение: федеральным властям и властям каждого конкретного штата. В случае необходимости национальную гвардию привлекают к борьбе с последствиями стихийных бедствий, реже для подавления крупных беспорядков. Служащие нацгвардии также могут быть направлены в зоны боевых действий.

    Предотвращение проникновения в США нелегальных иммигрантов с территории Мексики было одним из основных предвыборных обещаний Трампа.

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