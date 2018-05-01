наверх
01.05.201816:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Видео

    Крылатый воришка. Под Киевом аист оставил отдыхающих без шашлыка

    (обновлено: )22330
    В Киевской области на участок к отдыхающим людям залетел аист и похитил решетку от мангала.
    Аист украл у дачников решетку от мангала
    Скриншот видео

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Киевской области аист украл у дачников мангальную решетку и улетел с ней в неизвестном направлении.

    О забавном инциденте сообщил на своей странице в Facebook владелец дачи Даниил Фурса, опубликовав соответствующее видео.

    "Аист на даче цинично уворовал решетку мангальную", — сообщил мужчина.

    В комментариях к видео пользователи в шутку попросили хозяина дома не жалеть старую решетку, которую аист скорее всего использует для создания гнезда. 

    Ранее в сети появилось видео, как на телеведущую американского канала CBS Нишель Медина прямо в эфире выпуска утренних новостей приземлилась красная птица.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине