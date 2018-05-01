Крылатый воришка. Под Киевом аист оставил отдыхающих без шашлыка

Скриншот видео

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. В Киевской области аист украл у дачников мангальную решетку и улетел с ней в неизвестном направлении.

О забавном инциденте сообщил на своей странице в Facebook владелец дачи Даниил Фурса, опубликовав соответствующее видео.

"Аист на даче цинично уворовал решетку мангальную", — сообщил мужчина.

В комментариях к видео пользователи в шутку попросили хозяина дома не жалеть старую решетку, которую аист скорее всего использует для создания гнезда.

Ранее в сети появилось видео, как на телеведущую американского канала CBS Нишель Медина прямо в эфире выпуска утренних новостей приземлилась красная птица.