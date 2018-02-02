В Новой Зеландии умерла самая одинокая птица в мире

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. На острове Мана в Новой Зеландии олуша (род крупных морских птиц из семейства Олушевых отряда Пеликанообразных — Ред.) Найджел, которая была первой птицей этого вида, поселившаяся в окрестностях Веллингтона за последние 40 лет.
Птицу обнаружил сотрудник Департамента сохранения Крис Белл. По его словам, "Найджел умер так же, как и жил: в окружении бетонных птиц", сообщает The Guardian.
Местные природоохранные службы пытались много лет привлечь настоящих птиц и создать искусственную популяцию. Они даже установили бетонных птиц, в которых встроили динамики со звуками олуш, работающие от солнечных батарей.
А Найджел, который поселился на острове в 2013 году, даже пытался создать семью с бетонной статуей.
Представители Департамента сохранения рассказали, что благодаря Найджелу на необитаемый остров все-таки прилетели другие олуши.