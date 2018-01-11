Массовый мор диких птиц зафиксирован в Херсонской области

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Каланчацком районе Херсонской области зафиксировали массовый мор диких птиц.

"Представители Государственной экологической инспекции в Херсонской области выехали на место происшествия и отобрали пробы воды в районе местных населенных пунктов. Результаты анализа будут готовы через несколько дней. При этом специалисты не исключают версию, что птицы могли погибнуть на территории соседнего Крымского полуострова", — сообщает Министерство экологии и природных ресурсов.

Первые сообщения об обнаружении большого количества погибших диких птиц на Херсонщине — преимущественно лысухи, начали поступать 7 января.

Ветеринары взяли пробы биоматериала птиц и направили их в Государственный научно-исследовательский институт лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы для анализа.

Ранее сообщалось, что крупный пожар возник на птицеферме в одном из сел Тернопольской области.