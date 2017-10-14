В Тернопольской области сгорела крупная птицеферма

Пресс-служба ГСЧС

Канал на Youtube Инфо-Обзор Масштабный пожар в Подмосковье: в торговом центре обрушилась крыша Крупный пожар на птицеферме в одном из сел Тернопольской области Украины ликвидирован, сообщает Госслужба Украины по ЧС на своей сайте.

В субботу днем вспыхнул пожар в фермерском здании по выращиванию птицы, по прибытию к месту вызова было установлено, что горит кровля птицефермы на площади 800 квадратных метров и внутренние помещения на площади 150 квадратных метров. Спустя несколько часов пожар был локализован, однако работы по тушению продолжались.

"Пожар в 16.00 локализован и в 17.40 ликвидирован. Причина пожара устанавливается", — говорится в сообщении на сайте госслужбы.

Ранее сообщалось, что в кабине машиниста локомотива поезда №122 сообщением Николаев — Киев на 150 км железнодорожного перегона "Новополтавка-Новый Буг" произошел пожар.