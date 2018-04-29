В Киевской области застрелили бывшего депутата - СМИ

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КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Переяслав-Хмельницком в Киевской области конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой, в результате чего погиб один из них. Об этом сообщает visnik.

Сообщается, что 29 апреля в 05:20 в райуправление позвонил дежурный фельдшер Переяслав-Хмельницкой ЦРБ. Он сообщил, что возле кафе "Премьер" по улице Покровской в Переяслав-Хмельницком слышны выстрелы.

"Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что на почве внезапно возникших неприязненных отношений между Сергеем Петровичем Мевшей 1967 года рождения и местным жителем 1970 года рождения возник конфликт. Второй мужчина пошел к своему Citroen Berlingo, достал собственное охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в грудь Мевше. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По информации сайта "Переяслав Онлайн", человека, ранившего Сергея Мевшу, задержали. Также нашли и ружье. Сообщается также, что Мевша был депутатом местного совета.

Отметим, что на сайте Переяслав-Хмельницкого горсовета человек с именем Сергей Мевша действительно упоминается как депутат.

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