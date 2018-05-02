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    В Киевской области рецидивист-живодер жестоко зарезал женщину

    (обновлено: )27903
    В прокуратуре Киевской области сообщили, что 27-летний молодой человек, ранее приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение убийства с особой жестокостью, зарезал женщину.
    На месте преступления. Архивное фото
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Прокуратурой Киевской области раскрыто убийство женщины, совершение с особой жестокостью ранее судимым молодым человеком.

    Взрыв гранаты в парке Киото
    Рома Барабаш / kiev.informator.ua
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    "Установлено, что 27-летний молодой человек, ранее приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение убийства с особой жестокостью и за жестокое обращение с животными, через полгода после окончания срока отбывания наказания, вновь совершил убийство. Так, в ноябре 2017 года, находясь на одной из улиц Борисполя, мужчина заметил женщину, и из хулиганских побуждений, вытащил из кармана куртки нож и нанес 51-летней потерпевшей удар грудь, после чего скрылся с места преступления. От полученного удара женщина потеряла сознание и через некоторое время умерла", — сообщили в прокуратуре Киева.

    По процессуальному руководству Бориспольской местной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных п.п. 7, 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство) УК Украины и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

    По ходатайству местной прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    За совершенные преступления мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

    Ранее сообщалось, что в Закарпатской области около 500 человек блокировали трассу международного значения, требуя задержания подростка, подозреваемого в убийстве.

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