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    Невыносимая вонь. Под Киевом фермеры оставили гнить туши свиней в воде

    (обновлено: )13610
    Как рассказали местные жители, страдающие от удушающей вони, фермеры сбрасывают туши мертвых свиней в воду.
    Мертвые свиньи в воде
    Скриншот видео

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В селе Халепья Обуховского района Киевской области стоит удушающий смард.

    Как рассказали местные жители, на местной ферме постоянно умирают свиньи, а владельцы сбрасывают их в яму с водой или прикапывают у хозяйства вместо захоронений.

    Всего было обнаружено пять трупов свиней.

    Жительница села Светлана Кочубей рассказала ТСН.ua, что проблема с вонью — постоянная, а трупы обнаруживают на территории фермы не впервые. Хозяйство расположено на территории участка, за который ответственна Обуховская РГА, поэтому на уровне села закрыть предприятие не удастся — разрешение выдавало учреждение выше.

    После того, как в Халепье активнее забили тревогу и вызвали соответствующие службы, владелец фермы якобы вывез трупы за пределы села и оставил их на полях. 

    29 апреля в село приехали с инспекцией профильные службы и зафиксировали нарушения.

    Так, на свинотоварной ферме ООО "ПКФ Альянс" они обнаружили пять трупов, два из которых были частично погружены в воду бывшей силосной ямы, остальные три — под насыпями земли. Это — прямое нарушение закона "О побочных продуктах животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком".

    Ранее сообщалось, что вьетнамские свиньи частично съели своего хозяина в селе Ковалевка Николаевской области.

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