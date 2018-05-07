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    Киев

    Неудачный флирт. Под Киевом парня вывезли в багажнике на территорию завода

    (обновлено: )203
    В прокуратуре Киева сообщили, что из-за неудачного флирта молодого человека в багажнике вывезли на территорию молокозавода, там избили и ограбили.
    Бита. Архивное фото
    ГУ НП в Киевской области

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Киевской области парня избили, вывезли в багажнике на территорию молокозавода и ограбили. В связи с этим столичная прокуратура сообщила о подозрении двум лицам.

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    Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на столичную прокуратуру. 

    По данным прокуратуры, в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района двое 25-летних мужчин и их подруга были возле кафе. С девушкой начал флиртовать один из посетителей заведения, она возмутилась и дала ему пощечину. Ее друзья начали бить парня.

    Двое молодых людей насильно поместили потерпевшего в багажник и отвезли на территорию молокозавода. Там его били по очереди, а после этого забрали 2 тыс. грн, заграничный паспорт и другие вещи.

    В связи с этим двоим людям сообщили о подозрении в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, совершенный группой лиц) УК Украины; им также избрали меру пресечения. На данный момент пытаются найти девушку.

    Ранее сообщалось, что 19-летняя жительница Тернопольской области совершила жестокое убийство из ревности — заколола соперницу вилами.

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