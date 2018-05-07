Неудачный флирт. Под Киевом парня вывезли в багажнике на территорию завода

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. В Киевской области парня избили, вывезли в багажнике на территорию молокозавода и ограбили. В связи с этим столичная прокуратура сообщила о подозрении двум лицам.

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным прокуратуры, в одном из населенных пунктов Киево-Святошинского района двое 25-летних мужчин и их подруга были возле кафе. С девушкой начал флиртовать один из посетителей заведения, она возмутилась и дала ему пощечину. Ее друзья начали бить парня.

Двое молодых людей насильно поместили потерпевшего в багажник и отвезли на территорию молокозавода. Там его били по очереди, а после этого забрали 2 тыс. грн, заграничный паспорт и другие вещи.

В связи с этим двоим людям сообщили о подозрении в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, совершенный группой лиц) УК Украины; им также избрали меру пресечения. На данный момент пытаются найти девушку.

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