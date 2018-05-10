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    "Так выглядит счастье". Копы показали будущих "четырехлапых полицейских"

    (обновлено: )19540
    В Национальной полиции Киевской области выложили видео со щенками немецкой овчарки, которые после прохождения специального курса, буду служить с правоохранителями.
    Щенки служебных овчарок
    Скриншот видео

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Национальной полиции Киевской области показали будущих "четырехлапых полицейских" — щенков немецкой овчарки, которые вскоре будут служить вместе с правоохранителями.

    "Так выглядит счастье. Это сейчас они мимимишни медвежата, а еще немного времени… и это будут преданные четвероногие офицеры полиции Киевской области", — сообщили полицейские.

    На видеокадрах забавные упитанные щенки немецкой овчарки уже пытаются показать характер и выбраться и огражденного для них места.

    Ранее сообщалось, что на базе Кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Ровенской области были проведены соревнования по многоборью кинологов на первенство Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.

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