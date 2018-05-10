"Так выглядит счастье". Копы показали будущих "четырехлапых полицейских"

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КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Национальной полиции Киевской области показали будущих "четырехлапых полицейских" — щенков немецкой овчарки, которые вскоре будут служить вместе с правоохранителями.

"Так выглядит счастье. Это сейчас они мимимишни медвежата, а еще немного времени… и это будут преданные четвероногие офицеры полиции Киевской области", — сообщили полицейские.

На видеокадрах забавные упитанные щенки немецкой овчарки уже пытаются показать характер и выбраться и огражденного для них места.

Ранее сообщалось, что на базе Кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Ровенской области были проведены соревнования по многоборью кинологов на первенство Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.