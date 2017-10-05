В России мужчина топором порубил двойную сплошную

Полиция проводит проверку видео, на котором мужчина портит топором дорожную разметку, нанесенную на автодорогу в Тольятти, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

В социальных сетях было опубликовано видео, где неизвестный мужчина на проезжей части в Тольятти начал рубить топором двойную сплошную линию на дороге. Видео вызвало резонанс, пользователи интернета гадают — в чем причина такого странного поступка.

"Проводится проверка в связи с размещением в сети интернет данного видео. Заявлений по факту порчи дорожного полотна нам не поступало", — сообщили в полиции.

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