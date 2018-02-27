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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: генпрокурор - дядька с топором, что же будет дальше?

    (обновлено: )926100
    Пикет под домом генпрокурора обрастает новыми шокирующими фактами. Участники акции утверждают, что глава ГПУ напал на них с топором... На самом ли деле такой эпизод был в биографии Юрия Луценко и как отреагировали на это сами украинцы?
    Юрий Луценко и Назар Холодницкий на заседании Регламентного комитета
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Бунт под домом генпрокурора. Луценко вышел к протестующим. Видео
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Бунт под домом генпрокурора. Луценко вышел к протестующим

    Быть генпрокурором в Украине непростая задача. Защищаться от постоянных нападок приходится постоянно, и зачастую подручными средствами. На днях, говорят, глава ГПУ Юрий Луценко вышел к активистам, устроившим под его домом "палаточный городок" с топором…. Об этом заявляют представители "Руха новых сил". "Он разбил топором генератор у палатками и угрожал активистам физической расправой", — сообщили представители "Руха" на странице организации в Facebook.

    В сети даже появилось видео со свидетельствами очевидцев "топорной" расправы генерального прокурора. Вышеуказанный инцидент, по словам участников пикета, произошел около 22 часов в понедельник. Однако видео самого "рубища" пока нигде не фигурирует… Не дожидаясь объяснений самого Лученко украинский сегмент соцсетей всего за полдня заполонили комментарии данного инцидента.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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