Взрыв дома в Польше. Кадры с места ЧП

Утром в воскресенье в Познани обрушился четырехэтажный дом, предполагается, что это произошло из-за взрыва бытового газа.

В результате погибли 4 человека, сообщил журналистам официальный представитель великопольского воеводы Томаш Стубе.

"Мы получили информацию об обнаружении тела еще одного человека", — сказал Стубе.

По данным спасателей, под завалами больше никого нет.

"В здании находилось 40 человек, 24 человека были ранены, четверо погибли. По нашим данным, под завалами больше не должно быть никого", — сказал журналистам представитель Государственной пожарной службы Лешек Суский.

Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое, среди них есть ребенок.

На месте работает много спасателей и специальная поисковая группа с собаками.

Жильцов дома, которым не требуется госпитализация, городские власти поселили в соседнем отеле.

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