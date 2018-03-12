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    При изъятии оружия у Рубана загорелся снаряд

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    Дело Рубана: переговорщик или террорист? (594)

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    По неофициальной информации, после изъятия у Рубана большой партии боеприпасов загорелся один снаряд, пороховой заряд к нему и, возможно, мины калибром 120 мм.
    Украинская правда

    После задержания в Донбассе руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана ЧП произошло в месте, где проводилась опись изъятого у него оружия.

    По сообщению "Украинской правды", которая ссылается на свои источники, загорелся один снаряд, пороховой заряд к нему и, возможно, мины калибром 120 мм.

    Пламя удалось оперативно потушить, никто не пострадал.

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    Рубан был задержан 8 марта с большим количеством оружия на линии соприкосновения в Донбассе 8 марта. Главу "Офицерского корпуса" сперва доставили в СИЗО Мариуполя, а затем в суд.

    По решению суда, Рубан арестован на два месяца без права внесения залога. Арестованного обвиняют в незаконном хранения оружия, подготовке массовых террористических актов в Киеве.

    Смотрите также: Выступление Рубана в киевском суде

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