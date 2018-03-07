В Киеве бесплатно пропустят в метро за стихи Шевченко

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 9 марта, пассажиры киевского метро смогут оплатить проезд в подземке не деньгами, а стихами Тараса Шевченко. Акция, приуроченная ко дню рождения Кобзаря, будет проходить на двух станциях: Тараса Шевченко (с 10:00 до 11:30) и Майдан Незалежности (с 12:00 до 14:00).

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Для бесплатного проезда в метро нужно будет при входе на этих станциях продекламировать одно из стихотворений Шевченко.

Напомним, акцию ко дню рождения Кобзаря "Киевский метрополитен" уже организовывал в прошлом году.

В феврале в Виннице второй раз снесли памятник Шевченко.