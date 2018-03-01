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    Киев

    В столичном метро бездомный жестоко избил полицейского

    (обновлено: )84631
    В полиции сообщили, что после первой оказания помощи полицейского с ушибами головы и тела скорая госпитализировала в стационар.
    Мужчина, избивший полицейского в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В Киеве на станции метро "Театральная" мужчина без определенного места жительства избил сотрудника полиции.

    Ветеран МВД Александр Ищенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "После оказания помощи полицейского с ушибами головы и тела скорая госпитализировала в стационар. Установлено, что при исполнении служебных обязанностей при открытии станции работник полиции увидел мужчину, который спал у дверей. По его просьбе освободить проход неизвестный резко сбил его с ног и набросился с кулаками, а потом побежал в сторону платформы", — сообщает подробности полиция Киева.

    Правонарушитель был задержан на станции метро "Золотые Ворота", его доставили в комнату полиции. Им оказался уроженец Житомирской области, 1975 года рождения, не имеющий постоянного места жительства.

    Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Ровенской области в селе Осова Дубовицкого района произошло столкновение между незаконными добытчиками янтаря и работниками полиции, в результате которой пятеро правоохранителей получили телесные повреждения.

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