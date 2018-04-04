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    Киев

    Киевское метро изменило график работы на Пасху

    (обновлено: )80
    Администрация Киевского метрополитена предупредила об изменении графика работы столичной подземки 7 и 8 апреля. Изменения связаны с празднованием Пасхи.
    Подорожание проезда в транспорте
    УНИАН

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Киевский метрополитен объявил об изменении графика работы в пасхальные праздники 7 и 8 апреля, сообщается в Twitter коммунального предприятия столицы.

    "Друзья! В Пасхальную ночь с 7 на 8 апреля подземка вечером будет работать на час дольше, а утром откроется на час раньше", — написано в сообщении.

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    Напомним, что в 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля. Поскольку праздник выпадает на выходной, украинцы будут отдыхать в понедельник, 9 апреля.

    На Пасху синоптики обещают, что температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 2-8 градусов, на юге Украины столбики термометров поднимутся до плюс 12-5 градусов.

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