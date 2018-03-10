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    "Укррослизинг"

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Адвокат Иван Либерман. Архивное фото
    Адвокат: санкционный список – это ширма для невозврата долгов
    16:17 26.04.2017
    1415Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Адвокат Иван Либерман подчеркнул, что КГГА хочет внести "Укррослизинг" в санкционный список, чтобы не оплачивать долг за вагоны метрополитена, но это создаст опасный прецедент для всех неотечественных компаний.
    Метро Киева
    Под угрозой остановки. Счета киевского метрополитена арестованы
    08:35 25.03.2017
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    C 16 марта счета КП "Киевский метрополитен" арестованы. В КГГА обеспокоены, что это приведет к остановке работы подземки. Причиной ареста стала давняя скандальная история с покупкой вагонов у российской компании "Укррослизинг".
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Кличко просит наложить санкции на российский "Укррослизинг" из-за долгов
    02:35 24.03.2017
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    Мэр Киева ранее обратился к президенту Украины Петру Порошенко и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) с просьбой помочь в ситуации с задолженностью перед "Укррослизингом".
    В киевском метро разрисовали поезд
    Суд обязал метро Киева погасить долг перед российским "Укррослизингом"
    22:28 29.09.2016
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    Виталий Кличко обратился к президенту Петру Порошенко и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны с просьбой помочь в ситуации с задолженностью, возникшей вследствие использования вагонов, взятых в лизинг у "Укррослизинга".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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