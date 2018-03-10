Адвокат Иван Либерман подчеркнул, что КГГА хочет внести "Укррослизинг" в санкционный список, чтобы не оплачивать долг за вагоны метрополитена, но это создаст опасный прецедент для всех неотечественных компаний.
C 16 марта счета КП "Киевский метрополитен" арестованы. В КГГА обеспокоены, что это приведет к остановке работы подземки. Причиной ареста стала давняя скандальная история с покупкой вагонов у российской компании "Укррослизинг".
Виталий Кличко обратился к президенту Петру Порошенко и Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны с просьбой помочь в ситуации с задолженностью, возникшей вследствие использования вагонов, взятых в лизинг у "Укррослизинга".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".