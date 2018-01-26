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    Культура

    Метрополитен Киева опубликовал фото обладателя "Эмми" в столичной подземке

    (обновлено: )139
    Топ-композитор из Великобритании Майкл Прайс находится в Киеве в рамках учебных курсов для кинокомпозиторов. По столице Украины Майкл предпочитает передвигаться на метро.
    Британский композитор Майкл Прайс
    Фото КП "Киевский метрополитен"

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" опубликовало фотографию известного британского композитора Майкла Прайса на станции столичной подземки.

    Прайс известен тем, что принимал участие в написании саундтрека к сериалу "Шерлок", а также музыки еще к 30 фильмам. Майкл имеет престижную награду в области телеиндустрии "Эмми".

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    "Знакомьтесь, друзья, это Майкл Прайс. Он — топ композитор из Великобритании. В Киев приехал впервые, в рамках учебного курса для кинокомпозиторов. Пользуется метро и уверяет, что ему так быстрее на такси", — указано на странице "Киевского метрополитена" в Facebook.

    Напомним, ранее американская группа Maroon 5 переоделась в уличных музыкантов и выступила в подземке Нью-Йорка.

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