Метрополитен Киева опубликовал фото обладателя "Эмми" в столичной подземке

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" опубликовало фотографию известного британского композитора Майкла Прайса на станции столичной подземки.

Прайс известен тем, что принимал участие в написании саундтрека к сериалу "Шерлок", а также музыки еще к 30 фильмам. Майкл имеет престижную награду в области телеиндустрии "Эмми".

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"Знакомьтесь, друзья, это Майкл Прайс. Он — топ композитор из Великобритании. В Киев приехал впервые, в рамках учебного курса для кинокомпозиторов. Пользуется метро и уверяет, что ему так быстрее на такси", — указано на странице "Киевского метрополитена" в Facebook.

Напомним, ранее американская группа Maroon 5 переоделась в уличных музыкантов и выступила в подземке Нью-Йорка.