Священник взволновал пассажиров своим поведением в метро Киева

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Пассажиры метро на станции "Лыбидская" в Киеве стали свидетелями того, как священнослужитель стал на край платформы и не желал отходить. Видео опубликовала в Facebook киевлянка Анастасия Приходько.

На записи видно, как служитель в рясе, с пакетом в одной руке и телефоном в другой, переступил ограничительную линию на платформе. Он разговаривал по мобильному, игнорируя скорое приближении поезда. Когда другой пассажир попытался отвести его от края платформы, то раздраженно вырвал руку и продолжил стоять на месте. Только когда машинист засигналил, а дежурная по станции попросила отойти от края, человек прислушался.

Священник успел отойти и не пострадал.