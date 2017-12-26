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    Киев

    Священник взволновал пассажиров своим поведением в метро Киева

    (обновлено: )34510
    На записи видно, как служитель в рясе, с пакетом в одной руке и телефоном в другой, переступил ограничительную линию на платформе. Он разговаривал по мобильному, игнорируя скорое приближении поезда.
    Метро Киева. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Пассажиры метро на станции "Лыбидская" в Киеве стали свидетелями того, как священнослужитель стал на край платформы и не желал отходить. Видео опубликовала в Facebook киевлянка Анастасия Приходько.

    На записи видно, как служитель в рясе, с пакетом в одной руке и телефоном в другой, переступил ограничительную линию на платформе. Он разговаривал по мобильному, игнорируя скорое приближении поезда. Когда другой пассажир попытался отвести его от края платформы, то раздраженно вырвал руку и продолжил стоять на месте. Только когда машинист засигналил, а дежурная по станции попросила отойти от края, человек прислушался.

    Священник успел отойти и не пострадал.

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