Объявлен тендер на строительство станций киевского метро на Виноградарь

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" объявило тендер на строительство участка Сырецко-Печерской линии метро ("зеленая ветка") от станции "Сырец" на жилмассив Виноградарь. Об этом говорится в объявлении в системе Prozorro.

Согласно сообщению, планируется построить участок с электродепо в Подольском районе (от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя станциями ("Мостицкая", "Проспект Правды") и участком вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь" (первая очередь строительства).

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Документы на участие в тендере принимаются до 19 февраля 2018 года. Начало аукциона – в 13.16 7 марта.

Сумма тендерного обеспечения, как и минимальный шаг цены, составляет 31,6 млн гривен. В планах – выполнить работы за полтора года. Согласно информации тендера, ожидаемая стоимость проекта — почти 6,323 млрд грн. Конечный срок оказания услуг — до 30 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что в соцсетях разгорелся скандал из-за плаката "про калек" в метро Киева.