Полиция Киева наказала родителей девочек, катавшихся между вагонами метро

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Ювенальная полиция Киева провела расследование и нашла двух девочек-подростков, которые катались на сцепке между вагонами метро, сообщает в понедельник пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

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Ранее в социальных сетях было опубликовано видео двух девушек, стоящих между вагонами метро.

"Недавно в Киевском метрополитене обнаружили двух девушек, которые катались на сцепке вагонов. Последних передали под надзор родителей, и с целью недопущения подобных случаев с девушками проведена профилактическая работа. Родителей привлекли к административной ответственности", — говорится в сообщении.

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