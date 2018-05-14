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    Киев

    Полиция Киева наказала родителей девочек, катавшихся между вагонами метро

    (обновлено: )27020
    Полиция Киева провела расследование резонансного случая, когда две девушки-подростки прокатались между вагонами метро и стали звездами социальных сетей. Их родители оштрафованы.
    Две девочки, которые катались между вагонами киевского метро. Их родители были оштрафованы

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Ювенальная полиция Киева провела расследование и нашла двух девочек-подростков, которые катались на сцепке между вагонами метро, сообщает в понедельник пресс-служба киевского метрополитена в Facebook.

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    Ранее в социальных сетях было опубликовано видео двух девушек, стоящих между вагонами метро.

    "Недавно в Киевском метрополитене обнаружили двух девушек, которые катались на сцепке вагонов. Последних передали под надзор родителей, и с целью недопущения подобных случаев с девушками проведена профилактическая работа. Родителей привлекли к административной ответственности", — говорится в сообщении.

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