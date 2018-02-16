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    В Киеве не будут декоммунизировать лозунги СССР на станции метро "Шулявская"

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    Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.
    Станция метро Шулявская
    Киевский метрополитен

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Киевские власти решили не декоммунизировать советский девиз "Мир, труд, свобода, равенство, братство" на станции метро "Шулявская", передает 1News.

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    Чиновники решили, что эти слова, написанные под потолком станции не подпадает под действие закона о декоммунизации, и их не обязательно убирать.

    Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.

    "Мы руководствуемся исключительно нормативными актами, есть закон про осуждение тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики. На основании этого закона в 2015 году принято распоряжение городского главы. Насколько мне известно, в распоряжении нет этих вывесок, — сказал Харченко.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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    Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

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