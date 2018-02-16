В Киеве не будут декоммунизировать лозунги СССР на станции метро "Шулявская"

Киевский метрополитен

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Киевские власти решили не декоммунизировать советский девиз "Мир, труд, свобода, равенство, братство" на станции метро "Шулявская", передает 1News.

Чиновники решили, что эти слова, написанные под потолком станции не подпадает под действие закона о декоммунизации, и их не обязательно убирать.

Член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроения Александр Харченко отметил, что это просто слова и они сами по себе не имеют никакой ассоциации с тоталитаризмом.

"Мы руководствуемся исключительно нормативными актами, есть закон про осуждение тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики. На основании этого закона в 2015 году принято распоряжение городского главы. Насколько мне известно, в распоряжении нет этих вывесок, — сказал Харченко.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной Радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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Институт нацпамяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.