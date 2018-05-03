Задержан одессит, обжегший полицейского

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, нанесшего телесные повреждения полицейскому во время массовой драки на улице Жаботинского в Одессе, сообщает в четверг, 3 мая, Думская со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Задержанному объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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Драка произошла 19 апреля. Участковый полицейский пытался пресечь столкновение между представителями застройщика и пайщиками ЖК "Набережный квартал", но был избит и получил струю из газового баллончика в лицо. Его госпитализировали в больницу с ожогами глаз. Напавший некоторое время скрывался от правосудия.