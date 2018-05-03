наверх
03.05.201813:03
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.04
  • EUR31.40- 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Задержан одессит, обжегший полицейского

    (обновлено: )7201
    Задержанному одесситу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. По данным СМИ, в апреле он травмировал полицейского, правоохранителя госпитализировали с ожогами глаз.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, нанесшего телесные повреждения полицейскому во время массовой драки на улице Жаботинского в Одессе, сообщает в четверг, 3 мая, Думская со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

    Задержанному объявили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

    Читайте также: Виноваты ли мертвые? Трагедия в Одессе: годы спустя

    Драка произошла 19 апреля. Участковый полицейский пытался пресечь столкновение между представителями застройщика и пайщиками ЖК "Набережный квартал", но был избит и получил струю из газового баллончика в лицо. Его госпитализировали в больницу с ожогами глаз. Напавший некоторое время скрывался от правосудия.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Украинский военный. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Лидер протестного движения "Мой шаг" Никол Пашинян
    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны