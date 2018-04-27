В Киеве загадочно исчезла молодая преподавательница полицейской академии

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В Киеве без вести пропала преподаватель полицейской академии. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Разыскивается Строкава Ирина Игоревна, 1985 года рождения. Работает преподавателем в академии полиции по ул. Народного Ополчения, 9, где ее последний раз и видели вчера около 17:30. Домой не вернулась, в академию, к друзьям, родственникам, родителям — тоже", — говорится в сообщении.

Она была одета в черное пальто с розовыми цветами, синие штаны, джемпер голубого цвета с цветами и черные балетки с блестками.

Тех, кто видел преподавателя, просят позвонить по номеру 102.

Напомним, в октябре минувшего года у берегов Австралии пропал украинский моряк.