Житель Киева показал, как пробивает колеса автохамам

В Киеве неизвестный мужчина опубликовал в социальных сетях видео, как он режет покрышки автомобиля, припаркованного на пешеходном переходе.

Инцидент произошел на улице Тулузы возле рынка, где оживленное движение и мало мест для парковки.

Автор видео утверждает, что водитель-нарушитеь неоднократно ставил свой автомобиль в этом месте, однако не реагировал на замечания. Свидетели вызывали полицию, которая приехала 1 раз спустя 25 минут, после чего они устроили самосуд.

Напомним, 6 мая в Киеве неизвестные порезали шины на автомобиле сестры народного депутата Надежды Савченко — Веры.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина бегал по улице полностью голым с холодным оружием в руке, он устроил пожар и повредил автомобили.

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