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    Житель Киева показал, как пробивает колеса автохамам

    (обновлено: )57332
    В социальных сетях опубликовано видео, вызывавшее горячие споры: мужчина, которому надоело уговаривать водителя не парковаться на переходе, пробил ему колеса в его авто.

    В Киеве неизвестный мужчина опубликовал в социальных сетях видео, как он режет покрышки автомобиля, припаркованного на пешеходном переходе.

    Инцидент произошел на улице Тулузы возле рынка, где оживленное движение и мало мест для парковки.

    Автор видео утверждает, что водитель-нарушитеь неоднократно ставил свой автомобиль в этом месте, однако не реагировал на замечания. Свидетели вызывали полицию, которая приехала 1 раз спустя 25 минут, после чего они устроили самосуд.

    Напомним, 6 мая в Киеве неизвестные порезали шины на автомобиле сестры народного депутата Надежды Савченко — Веры.

    Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина бегал по улице полностью голым с холодным оружием в руке, он устроил пожар и повредил автомобили.

    Смотрите также: Стоянка превратилась в автокладбище. Последствия сильного пожара в Киеве

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