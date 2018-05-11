Максакова о расследовании убийства мужа: руки Кремля мы не увидели

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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Убийство бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве было спланированным и заказным, заявила его жена, певица Мария Максакова.

Ранее следователи Киевской прокуратуры заявили о завершении расследования дела об убийстве Вороненкова. В совершении покушения на него обвиняются пять человек, двое из них задержаны и предстанут перед судом в Украине.

Материалы дела переданы Максаковой на ознакомление, как потерпевшей стороне, сообщила она в интервью каналу Newsone.

"Я буду с ними ознакамливаться позже, потому что я сейчас на гастролях. Но, безусловно, многое мне было известно еще до этого. Там все понятно, грустно, омерзительно, но, тем не менее, циничное и заранее спланированное…в общем, ужас. Как мы знаем, двое предстанут перед судом, еще трое — в розыске останутся. Но рано или поздно, я думаю, все виновные будут наказаны. Сложно утверждать что-либо, но руки Кремля мы напрямую здесь не увидели. Мы увидели хорошо спланированное действие со стороны Тюрина", — подчеркнула Максакова.

Денис Вороненков был убит в марте 2017 года в центре Киева. Охранник Вороненкова, сотрудник одной из спецслужб, успел ранить убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области соучастника преступления.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, докладывая о раскрытии дела, заявил, что убийство Вороненкова заказал бывший муж Марии Максаковой — Владимир Тюрин, которого называют уголовным авторитетом, ранее судимым за кражи, хулиганство и изнасилование.