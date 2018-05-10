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    Киев

    Молодого мужчину застрелили в Святошинском районе Киева

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    (обновлено: )32501
    По предварительным данным, неизвестный дважды выстрелил своей жертве в живот. Ранение оказалось смертельным, мужчина, которому на вид 25 лет, скончался в карете скорой помощи.
    Убийство мужчины в Святошинском районе Киева
    espreso.tv

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева поздно вечером в четверг произошло убийство, погиб молодой мужчина, сообщают "Стражи Эспрессо".

    По данным издания, неизвестный дважды выстрелил мужчине в живот.

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    Пострадавшего, которому 25 лет, забрала прибывшая на место происшествия "скорая", однако ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на руках медиков.

    Обстоятельства трагедии выясняются, на месте преступления работают следователи. 

    espreso.tv
    Убийство мужчины в Святошинском районе Киева

    Напомним, на прошлой неделе на Куреневке в Киеве произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб мужчина, имевший при себе удостоверение УБД. 

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