Молодого мужчину застрелили в Святошинском районе Киева

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. В Святошинском районе Киева поздно вечером в четверг произошло убийство, погиб молодой мужчина, сообщают "Стражи Эспрессо".

По данным издания, неизвестный дважды выстрелил мужчине в живот.

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Пострадавшего, которому 25 лет, забрала прибывшая на место происшествия "скорая", однако ранение оказалось смертельным, мужчина скончался на руках медиков.

Обстоятельства трагедии выясняются, на месте преступления работают следователи.

espreso.tv Убийство мужчины в Святошинском районе Киева

Напомним, на прошлой неделе на Куреневке в Киеве произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб мужчина, имевший при себе удостоверение УБД.