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    В Киеве прогремел взрыв, пострадали шесть человек

    (обновлено: )13602
    В результате взрыва пострадали шесть человек, они госпитализированы. Один из мужчин находится в бессознательном состоянии. Следственным управлением Главного управления Национальной полиции Киева начато уголовное производство.
    На месте взрыва в Киеве
    Скриншот видео

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на территории складских помещений произошел взрыв, в результате которого пострадали шесть мужчин.

    Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции на своей странице в Facebook.

    "В дежурную часть Голосеевского управления полиции поступило сообщение, что на территории промышленной зоны произошел взрыв. По вызову немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, специалисты-взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных. Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия: оттуда изъяли фрагменты взрывного устройства, которые будут направлены на проведение экспертизы", — сообщает полиция Киева.

    Предварительно установлено, что неизвестные лица подошли к забору складов, которые находились под охраной, после чего бросили на территорию два взрывных устройства. В результате травмы получили шесть охранников. Пострадавшие с телесными повреждениями доставили в больницу, где им пока оказывают необходимую медицинскую помощь. Известно, что один из мужчин в настоящее время находится без сознания.

    Следственным управлением Главного управления Национальной полиции в Киеве информация внесена в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — "покушение на убийство".

    Столичная полиция расследует все обстоятельства взрыва и общается с очевидцами и свидетелями преступления. Полиция разыскивает подозреваемых лиц, причастных к указанному правонарушения.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел в помещении киоска на пересечении проспекта Чорновола и улице Зерновой во Львове, пострадала девушка. 

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