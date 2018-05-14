В "Ливерпуле" извинились перед фанатами за выбор Киева для финала ЛЧ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Глава департамента по работе с болельщиками футбольного клуба "Ливерпуль" Тони Баррет принес извинения болельщикам за то, что Киев выбран местом проведения финала Лиги чемпионов.

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"Решение проводить финал в локации, куда так тяжело и так необычайно дорого добраться, требует объяснения от тех, кто его принял. Само по себе это говорит о том, что что-то в футболе серьезно сломалось", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

The decision to hold the final at a location which is so difficult and so extraordinarily expensive to get to is one that needs explaining by those who made it. In itself, it suggests something in football is badly broken when the lifeblood of the game can be treated this way. — Tony Barrett (@TonyBarrett) 13 мая 2018 г.

​Он также извинился за "кошмар" перед каждый фанатом "Ливерпуля", кто организовывает поездку в Киев, — "это непростительно".

Ранее СМИ сообщили, что цены на жилье в столице перед матчем Лиги чемпионов выросли в 100 раз. Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев, поселиться в бюджетных номерах на вокзале. В свою очередь киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг гостиниц Киева.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".