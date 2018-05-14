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    В "Ливерпуле" извинились перед фанатами за выбор Киева для финала ЛЧ

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    Киев принимает финал Лиги чемпионов (21)

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    Глава департамента по работе с болельщиками "Ливерпуля" Тони Баррет назвал "кошмаром" ситуацию в Киеве перед финалом Лиги чемпионом и извинился перед каждым фанатом клуба.
    Матч финала 1/4 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Ливерпуль
    @LFC

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Глава департамента по работе с болельщиками футбольного клуба "Ливерпуль" Тони Баррет принес извинения болельщикам за то, что Киев выбран местом проведения финала Лиги чемпионов. 

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    "Решение проводить финал в локации, куда так тяжело и так необычайно дорого добраться, требует объяснения от тех, кто его принял. Само по себе это говорит о том, что что-то в футболе серьезно сломалось", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

    ​Он также извинился за "кошмар" перед каждый фанатом "Ливерпуля", кто организовывает поездку в Киев, — "это непростительно".

    Ранее СМИ сообщили, что цены на жилье в столице перед матчем Лиги чемпионов выросли в 100 раз. Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев, поселиться в бюджетных номерах на вокзале. В свою очередь киевское территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начало официальный мониторинг гостиниц Киева.

    Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".

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