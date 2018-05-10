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    Лондон предупреждает своих фанатов об опасности во время финала ЛЧ в Киеве

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    В советах посольства Великобритании в Украине отмечается, что не следует оставлять верхнюю одежду или сумки с кошельками или паспортами без присмотра и пить с незнакомцами.
    Матч Украина – Англия. Архивное фото
    RIA News Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Посольство Великобритании в Украине предупреждает фанатов футбольного клуба "Ливерпуль"о возможных проявлениях расизма в столице Украины.

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    informator.ua/Youtube
    Подготовку "Олимпийского" к финалу Лиги чемпионов сняли с воздуха

    Об этом говорится в советах посольства Великобритании в Украине английским фанатам, которые намерены посетить финальный матч между футбольными командами "Ливерпуль" (Англия) и "Реал" (Мадрид, Испания), сообщает "Европейская правда".

    "Большинство путешествий в Украины не вызывают трудностей, однако, были случаи насильственных нападений на иностранных граждан в Киеве и некоторые из них могли произойти на расовой почве, поэтому, проявите особую осторожность и будьте бдительными все время", — подчеркнули в посольстве.

    Также британские дипломаты рекомендуют "быть осведомленными с текущей политической ситуацией (особенно в отношении напряжения между Украиной и Россией) и избегать любых действий, которые могут спровоцировать недружелюбную реакцию".

    Вместе с тем отмечается, что для лиц с ограниченными физическими возможностями (людей с инвалидностью) доступ к публичному транспорта затруднен.

    "Как и в любом другом городе, остерегайтесь карманных воров и похитителей сумок в аэропортах, железнодорожных станциях, в районе центра города, на стадионе и во время пользования публичным транспортом. Держите ценные вещи и кошельки вне поля зрения", — говорится в рекомендациях.

    При этом британские дипломаты рекомендуют не оставлять верхнюю одежду или сумки с кошельками или паспортами без присмотра в ресторанах и барах.

    Также футбольным фанатам рекомендуется остерегаться предложений от неизвестных лиц по поводу употребления различных напитков.

    "Употребление алкоголя запрещено в публичных местах (кроме баров и ресторанов). Местные алкогольные напитки часто являются более крепкими, чем в Соединенном Королевстве, поэтому, учтите это", — сообщает посольство.

    Напомним, ранее был определен главный арбитр финального матча Лиги чемпионов. 

    Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".

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