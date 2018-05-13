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    Точка зрения

    Финал ЛЧ. Выдержит ли Киев?

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    Киев принимает финал Лиги чемпионов (19)

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    Эксперт по английскому и немецкому футболу Денис Трубецкой прогнозирует, что градус напряжения на трибунах во время финального матча снизит пассивность болельщиков одной из команд.
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    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Посольство Великобритании в Украине обнародовало рекомендации для граждан, которые планируют приехать в Киев на финал Лиги Чемпионов. Там говорится, что большинство поездок в Украину проходят без проблем, но были и случаи нападений на иностранных граждан в Киеве, иногда — на почве расовой дискриминации. 

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    AFP/RODRIGO ARANGUA
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    При этом накануне Евро-2012 формулировка была жестче — тогда Союз футбольных болельщиков Англии и Уэльса предупреждал, что поездка в Украину опасна для жизни темнокожих футбольных фанатов. 

    В нынешней же памятке для болельщиков посольство рекомендует поинтересоваться текущей политической ситуацией и избегать любых действий, которые могли бы спровоцировать враждебную реакцию. 

    Насколько обоснованы опасения посольства и чем обернется для Киева приезд иностранных футбольных фанов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал независимый спортивный журналист, эксперт по английскому и немецкому футболу Денис Трубецкой.

    Болельщики английской Премьер-лиги, фаны "Ливерпуля" должны приехать в Киев. Какая у них репутация?

    — Здесь есть две стороны одной медали. С одной стороны, конечно, нельзя забывать о том, что фаны "Ливерпуля" ответственны за две, пожалуй, самые большие трагедии, которые так или иначе были связаны с фанатами в истории европейского футбола. Я говорю о трагедии в 1985 году, на финале Лиги Чемпионов, вернее, тогда еще Кубка европейских чемпионов, между "Ливерпулем" и "Ювентусом", когда там примерно 40 человек погибло из-за того, что фанаты "Ливерпуля" решили перелезть на сектор фанатов "Ювентуса".

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    Собственно говоря, после ситуации в 1985 году английские клубы были на пять лет дисквалифицированы из европейских турниров. Так что в этом контексте, конечно, репутация фанатов "Ливепуля", мягко говоря, не самая хорошая. С другой стороны, как раз фанаты "Ливерпуля" известны как, пожалуй, одни из самых преданных. И, в принципе, футбольный болельщик во многом как раз с болельщиком "Ливерпуля" и ассоциируется во многом, благодаря песне, которая, конечно, известна всем, кто так или иначе следит за футболом (You’ll Never Walk Alone — ред.). И что я бы, конечно, в первую очередь хотел сказать: то, что было в 80-х годах, это одно, а то, что есть сейчас, немножко другое. Возможно, английские фанаты остаются не самыми мирными в истории человечества, если можно так сказать, но я, честно говоря, не думаю, что есть серьезные основания опасаться каких-то серьезных инцидентов… И мне кажется, что можно с оптимизмом смотреть на предстоящий финал Лиги Чемпионов. Хотя, конечно, инциденты не исключены.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Каковы отношения между украинскими и английскими фанами? 

    — Я бы не сказал, что есть какие-то особенные отношения. Но опять-таки, говоря об опыте, который был в 2012 году, надо сказать, что тогда установились неплохие контакты. И, в принципе, англичане и украинцы с большим удовольствием, скажем так, проводили время, допустим, в киевских пабах вместе. Т.е. контакты тогда установились, и они существуют по сей день. Но тут нет никакой вражды или какой-то особенной дружбы. 

    Какова ситуация с фанами "Реала"? Остались ли у команды буйные ультрас? 

    — Это немного другая культура. Нужно понимать, что у "Реала", конечно, остались ультрас-группировки, но тут, несмотря на то, что "Реал" — это бесспорно самый титулованный клуб в истории футбола, все-таки сложно сравнивать болельщиков "Ливерпуля" и болельщиков "Реала" именно в плане культуры боления. Это совершенно две разные культуры и два разных уровня. Болельщики "Реала", они — довольно эмоциональные, они тоже много поют, но тут как раз, мне кажется, что опасения практически нет. Хотя "Ливерпуль" играл как-то в Лиге Чемпионов, и там сошлись две группировки, у которых не самые лучшие отношения друг с другом. Это была теоретически довольно взрывоопасная ситуация, которая ни к чему особо не привела, к счастью. А вот ситуация между "Ливерпулем" и "Реалом", тут, думаю, во многом пассивность "Реала", я имею в виду не клуба, а именно болельщиков "Реала" очень сильно снизит градус общей ситуации. 

    Насколько обоснованы инструкции от британского посольства в Украине для фанатов, которые собираются приехать в Украину? Прислушаются ли к рекомендациям туристы? 

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    — У "Ливерпуля" есть квота в 16,5 тысяч человек, и болельщики "Ливерпуля" ее полностью используют. Грубо говоря, у клубов есть эти квоты, помимо этого половина оставшихся билетов реализуется в Украине, здесь. И еще половина уходит другим. На самом деле, я думаю, что стадион будет заполнен. А люди, которые не попадут на финал Лиги Чемпионов, они вряд ли приедут в Киев просто так погулять. Поэтому я не думаю, что с практической точки зрения есть какие-то опасения. Что касается самой памятки британского посольства, нужно, во-первых, понимать, что это — работа посольства, предупреждать граждан своих стран о том, куда они едут. Честно говоря, я не вижу в этой памятке чего-то очень негативного. Потому что там, в принципе, реально описана та ситуация, которая есть в Украине, и, конечно, украинские СМИ во многом подхватили именно негативные моменты, которые там отмечены. Но вообще там довольно спокойный реалистичный тон. И там подчеркивается, что в принципе, вероятность каких-то проблем — незначительна. 

    В последнее время активно обсуждались цены на жилье в Киеве в преддверии финала Лиги Чемпионов. Фактор цен отвадит болельщиков? 

    — Что касается цен на недвижимость, на отели и так далее, то в Ливерпуле, в местной прессе, было довольно много текстов на эти темы. Кстати говоря, в Испании это тоже становится актуальной темой. Накануне в СМИ там вышел текст о том, что киевские отели и хостелы потихоньку начинают по надуманным причинам отменять довольно дешевые бронировки на финал Лиги Чемпионов.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Я думаю, что кого-то отпугнет. С другой стороны, если посмотреть на реакцию прессы в Ливерпуле, то сначала она была негативная, но сейчас ливерпульская пресса довольно активно пишет об инициативах киевских болельщиков бесплатно принимать у себя английских и испанских болельщиков. Сложно сказать, но тут, мне кажется, не стоит переоценивать такой-то феномен украинскости в том, что происходит. Потому что я, допустим, разговаривал с коллегами из Польши по поводу ситуации с отменой бронирования, они говорят о том, что в Варшаве подобное тоже происходило. 

    Напомним, по словам президента Всеукраинской ассоциации операторов безопасности Сергея Шабовты, финал Лиги Чемпионов привлечет в Киев весь преступный мир. В эфире "ГС" он спрогнозировал, что в числе потенциальных жертв преступников окажутся, прежде всего, иностранные болельщики.

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