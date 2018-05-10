Финал Лиги чемпионов аукнется Киеву и киевлянам – Шабовта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Для обеспечения правопорядка во время проведения финала Лиги чемпионов в центре Киева устанавливают новые видеокамеры. К концу мая их количество на столичных улицах увеличится еще на тысячу. В первую очередь видеокамеры размещают в районе Дворца "Украина" и Олимпийского стадиона. На сегодня в столице уже работает 6 тысяч камер, которые могут распознавать автомобильные номера и лица, и которые мониторят текущую ситуацию на улицах.

Насколько безопасным будет Киев для иностранных болельщиков, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал президент Всеукраинской ассоциации операторов безопасности Сергей Шабовта.

(текст публикуется на языке оригинала)

Встановлення нових камер відеоспостереження допоможе у забезпеченні правопорядку під час проведення фіналу Ліги чемпіонів?

— Давайте, по-перше, визнаємо, що якщо просто пересічному громадянину послухати, то дійсно цифри мають вражати — вже 6 тисяч стоїть, вони дають нам якісне зображення, ще тисячу поставимо, взагалі все будемо бачимо. Але навіть останні гучні злочини, в яких присутні певні відеоматеріали, на жаль, свідчать, що якість відеозйомки, яка переважно існує в Києві, вкрай низька. Ситуація, наприклад, з тим же Мустафою Найємом чи ще більш значна ситуація з недавнішнім підрізом і побиттям учасника АТО в Подільському районі, де молода банда із трьох підлітків і двох дівчат напала на людину і ледь не вбила його. Ми бачимо, на жаль, що та якість, яку нам пропонують після того відеоспостереження, вона абсолютно не дозволяє ідентифікувати людину. Але не це є головною проблемою. Треба зрозуміти, що скільки би ми камер не поставили і яку б вони потужну аналітику не мали, головне — це яка буде реакція на от побачену якусь конфліктну ситуацію і її можливий розвиток. Ми, на жаль, бачимо, що не достає досвіду і потужності самій правоохоронній системі саме в реакції. І ми в більшості випадків дивимось на цей відео матеріал, в найкращому випадку, як постфактум або щоб хоча б мати надію на розкриття того чи іншого злочину, але вже за фактом, що він стався.

Тобто відеокамери не впливають на швидкість пошуку злочинця? Що в такому разі відбуватиметься з безпекою 26 травня в Києві?

— По-перше, звичайно, що на сьогодні взагалі глобальна система відеоспостереження є невід'ємною частиною будь-якого цивілізованого міста в Західній Європі і в світі в цілому, тому звичайно, що це — необхідне рішення. В мене, як у фахівця, є, чесно кажучи, чимало питань до якості таких камер і чи дійсно вони мають ту саму аналітику, про яку так гучно заявляє заступник голови адміністрації. Але достатньо гучні заяви зроблені головою київського главку, про те, що буде притягнута велика частина, скажімо, Національної поліції і Нацгвардії. До речі, в мене є питання, я хотів би його в ефірі навіть задати. От у нас чимало було буйних таких анонсів і проектів, які нам були показані, "Національний корпус", "Національна дружина", це такий нібито новий інструментарій, який підтримує владу і правоохоронну систему, але я ніде жодним чином не чув розмов про те, що дійсно в якійсь упорядкований спосіб ці нібито потужні сили громадськості або, як ми їх любимо називати, активісти, щоб вони якимось чином були задіяні, щоб були розподілені якісь між ними обов'язки і задачі. Мені здається, що взагалі сучасна поліція і керівництво Києва не бачать і не довіряють громадським організаціям фаховим, таким, які існують і на ринку безпеки, і тим же новоутвореним молодіжним організаціям. Мені здається, що ці функції треба було б в чималій мірі віддати, і я думаю, що громадськість сама могла би з задоволенням підтримати порядок в Києві і дійсно допомогти в тому, щоб це свято футболу пройшло якнайкраще.

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Як взагалі відбувається взаємодія між громадськими організаціями, які хочуть дбати про безпеку в Києві і, скажімо, столичною поліцією?

— Я хочу сказати, що на сьогодні такої взаємодії практично немає. Я не бачив ще жодного публічного проекту, коли ми дійсно побачили, що є там суспільні інструктажі, розподіл якихось там сегментів, в яких могли би бути саме громадські формування корисними. Мені здається, що це — недолік. І сама правоохоронна система не вміє, вона узурпувала тільки своє право підтримувати громадський порядок і абсолютно не вміє опиратись і довіряти саме громаді, це — недолік, повірте мені, бо я знаю, які традиції існували навіть напередодні 2012 року, коли ми готувалися і приймали Чемпіонат Європи.

Під час Чемпіонату Європи було враження, що поліцейські кудись ховаються, коли хочеш до них звернутися із запитанням. Що робиться для того, щоб таке спілкування поступово вибудовувалося?

— Я хочу сказати, що, як мінімум, ця тема існує в кулуарах самої правоохоронної системи, все ж таки ми прагнемо до євроінтеграції, і є питання до іноземномовних діалогів наших поліцейських з іноземцями, які приїжджають, і ми маємо надію, що вони ще більше будуть приїжджати до України, але це поки що залишається проблемою. І тому, я думаю, що як задача це існує, але як вирішене питання, на жаль, ні. І знаєте, тоді, коли немає вирішення цієї проблеми і немає дійсно підготовленої необхідної кількості тих же поліцейських, звичайно, легше сховатись від проблеми, ніж показувати свою неготовність. Я переконаний в тому, що одна із задач — це задача комунікації з тими вболівальниками, які приїдуть, і ми маємо надію, масово приїдуть до нас на фінал Ліги чемпіонів, що поліціянти, в першу чергу, і інші правоохоронні структури готуються, в тому числі з точки зору організації комунікації.

До кого звертатися, якщо раптом під час проведення фіналу Ліги чемпіонів щось не так? До відділку поліції за процедурою?

— Я експерт, людина порядна, і я хочу, на жаль, сказати, що на це свято підтягнуться і представники кримінального світу до Києва, буде пожвавлення в будь-яких криміналізованих структурних підрозділах, починаючи від карманників, крадіїв і всього іншого. І треба розуміти, що в першу чергу, і поліція це враховує, на жаль, потенційних жертв, в тому числі серед іноземців і т.д., може бути достатньо багато, і сама чергова служба в першу чергу 102, всі чергові сили і підрозділи, вони будуть налаштовані і готові до того, щоб в будь-який спосіб реагувати на дзвінки громадян, на їх звернення, аби припинити свавілля або тим паче якійсь злочин по відношенню, в першу чергу, звичайно, до наших гостей, але і до всіх громадян України без виключення.

Іноземцям теж слід звертатись до поліції?

— Безумовно, треба шукати інших якихось механізмів. Можна критикувати за певні недоліки, непрофесійність, але все ж таки достатньо налагоджена система отримання інформації, її опрацювання і прийняття по ній оперативних рішень. І ніхто, крім Національної поліції, в таких ситуаціях звичайно з масштабними задачами не справиться. Треба довіряти, і іноземці отримають цю інформацію, починаючи з аеропортів, навіть за умови бронювання квитків, вони отримують в тому числі інформацію, куди і як звертатись у випадку, якщо вони опиняться в зоні якихось конфліктних подій.

Напомним, в связи с финалом Лиги чемпионов центр Киева будет перекрыт, а в ночь с 26 на 27 мая работу городского пассажирского транспорта продлят на три часа.