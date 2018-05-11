Хозяйке на заметку. Как заработать на финале Лиги чемпионов?

AFP/RODRIGO ARANGUA

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Весь футбольный мир замер в ожидании финала Лиги чемпионов, который пройдет в Киеве в конце мая. Сообщается, что билеты на стадион уже раскуплены.

А цены на жилье в период проведения чемпионата взлетели невероятно. Отели и владельцы квартир на даты проведения финала Лиги чемпионов не просто увеличили стоимость номеров, а подняли цены в десятки раз.

Так, например, на 15-17 июня 2-местный номер в гостинице на Андреевском спуске стоит 9,1 тысяч гривен, а на даты финала — 25-27 — мая он же — 306 тысяч гривен. Трехкомнатная квартира на Позняках на 15-17 июня — 1,6 тысяч, она же на 25-27 мая — 70 тысяч гривен. Причем, спрос есть.

Действия ловких бизнесменов в Киеве в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал руководитель управления туризма и промоций Киевской городской госадминистрации Антон Тараненко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Це загальна практика підняття цін? Завжди, коли є такі видовищні події, піднімають ціни?

— Знаєте, це практика, може і є така світова, європейська, але ми зараз говоримо про кричущі і критичні моменти. Це нормально, коли власники житла, готелів незважаючи, якої категорії, піднімають ціни у 2-3 рази. Наприклад, якщо ми кажемо про Євробачення-2017, середня вартість готелю була десь на 30-40% більша за стандартну вартість, а апартаменти десь в такому ключі. Тоді нами було проведено роботу з готелями, всі домовились, що не піднімаємо ціни. Цьогоріч така ж історія була із закладами розміщення офіційними, мережевими, практично з усіма закладами розміщення Києва була проведена робота, їх заздалегідь забронювали представники УЄФА, офіційні спонсори, туристичні компанії, які вже їх потім, умовно сказати, продали. Залишились зараз на ринку Києва виключно дуже низької якості локальні готелі, і вони підняли ціни, можна сказати, десь у 20 разів від своєї вартості. Умовно кажучи, якщо готель "Нивки Хол" трьохзірковий, дуже такого середнього рівня коштує тисячу гривень, то зараз вони просять щось там півтори-дві тисячі, авжеж для нас як для адміністрації міста це є незрозумілим. Я хочу тут пояснити і зазначити, що ми не контролюємо, не регулюємо ці ціни і не хочемо лізти в ці ціноутворення, але у нас немає ні інструментів, ні бажання цим займатись, але ми витрачаємо гроші, ми витрачаємо ресурси разом з представниками туристичного бізнесу для того, щоб промотувати Київ, їздимо на виставкові події, ми промотуємо місто для того, щоб в нього приїжджало якомога більше туристів.

Які для цього інструменти? Як відбувається комунікація з такими готелями?

— З цими готелями, ми вже їх, як кажуть, взяли на карандаш в нормальному сенсі цього слова і вже працюємо. Я гадаю, що вони понизять свої ціни або дадуть якусь аргументацію, чому вони це зробили. Ми можемо і будемо рекомендувати якісь ціни, які, на наш погляд, є прийнятними, суто європейськими, наприклад, збільшені вдвічі, втричі зі стандартної ціни, але наполягати на цьому не можемо. Щодо інструментів. Нами сьогодні сформовано вже лист на ДФС, тобто податкову службу міста Києва для того, щоб перевірити ці заклади розміщення на наступні речі. Перше – це наявність всіх документів на ведення підприємницької діяльності, і друга річ дуже важлива – це сплата податків, податків не тільки на вид діяльності, але і на туристичний збір. Тут дуже важлива річ. В місті Києві зі 100% всіх закладів розміщення тільки 40% є офіційними, і вони сплачують до бюджету міста Києва туристичний збір. Точніше, вони його не сплачують, вони його збирають. Кожен готель є агентом, який збирає у туриста за кожен день перебування 1% від вартості житла, і вони сплачують цей збір. Минулий рік Київ зібрав рекордну кількість грошей, можна сказати, найбільше в Україні 25 мільйонів і ця цифра буде збільшуватись і це виключно 40% від ринку, і ті 60%, які не сплачують турзбір, по нашим даним, це якраз і або якісь низькопрофільні готелі локальні, або здебільшого це апартаменти і частково хостели. Я не скажу, що це всі, але велика кількість. Тому ми ще й недоотримуємо гроші в бюджет.

Ситуацию с повышением цен на жилье в эфире "ГС" прокомментировал также эксперт по недвижимости Сергей Костецкий.

Такая тенденция, которая приводит к увеличению цены в дни крупных международных событий — это нормально?

— То, что бизнес пытается на этом заработать, это абсолютно нормально. Касательно того, что пытаются избежать налогообложения, не платят сборы всевозможные и т.д., это логично, потому что государство никоим образом не стимулирует легализацию этого направления бизнеса, то есть тут идет игра в одни ворота, то есть все в ворота государства. Арендодатель от этого абсолютно ничего не получает. Поэтому мое мнение таково, что та сума, которая будет собрана, она пойдет конкретно людям, которые сдают в аренду, государство от этого особо ничего не получат. Те гостиницы, которые работают официально, они тоже, как говорится, в игре, цены тоже если будут повышены, то несущественно, потому что они не имеют право повышать резко, без всевозможных согласований.

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То есть то, что на даты финала Лиги чемпионов 2-местный номер в гостинице на Андреевском спуске стоит 306 тысяч гривен, это нормально?

— Дело в том, что в любом случае операторы гостиничные тоже в игре и, видно, согласования прошли успешно. Поймите одно, что тот всплеск, который будет буквально пару дней, он абсолютно никаким образом на рынок не отразится. Вспомните, Евро-2012, все кричали, что все миллионы заработали, куча гостиниц настроилось и т.д., но, по сути дела, гостиницы поработали месяц, заполняемость была не такая высокая, половина фанатов жила по хостелам и, в принципе, в глобальном смысле на рынок никак не отразилась. Та же самая ситуация тем более с финалом Лиги чемпионов. Кто-то чуть-чуть заработает, но так, чтобы сказать кардинально отразится на рынке, цены вырастут, и все резко начнут сдавать квартиры в десятки раз выше, это неправильно. Кроме того, вы вспомните, любые финалы, ажиотажные финалы — билетов нет, как только начинается игра, выходите под стадион — и там море предложений бесплатных практически. Та же самая ситуация здесь будет.

К слову, президент союза специалистов по недвижимости Украины Виктор Несин в эфире "ГС" отметил, что квартиры по 100 тысяч гривен в сутки к финалу ЛЧ объясняются только жадностью и пользоваться спросом не будут.