На улицы Киева во время финала ЛЧ выведут 12 тыс силовиков

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Около 12 тысяч правоохранителей будут дежурить в столице Украины во время финала Лиги чемпионов УЕФА 26 мая. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы Министерства внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".

"Всего планируется привлекать около 12 тысяч правоохранителей", — сказал Яровой на брифинге.

По его словам, охранять общественный порядок в Киеве во время финала Лиги чемпионов будут 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие силовики.

Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.