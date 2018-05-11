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    На улицы Киева во время финала ЛЧ выведут 12 тыс силовиков

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    Киев принимает финал Лиги чемпионов (17)

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    По словам замглавы МВД, охранять общественный порядок в Киеве во время финала Лиги чемпионов будут 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие силовики.
    В центре Киева усилены меры безопасности
    facebook.com/Полиция Киева

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Около 12 тысяч правоохранителей будут дежурить в столице Украины во время финала Лиги чемпионов УЕФА 26 мая. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы Министерства внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба ведомства.

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    Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют футболисты мадридского "Реала" и "Ливерпуля", состоится в Киеве 26 мая на стадионе "Олимпийский".

    "Всего планируется привлекать около 12 тысяч правоохранителей", — сказал Яровой на брифинге.

    По его словам, охранять общественный порядок в Киеве во время финала Лиги чемпионов будут 6 тысяч полицейских, 3 тысячи нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие силовики.

    Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов предложил футбольным болельщикам, которые приедут в Киев на финал Лиги чемпионов, поселиться в бюджетных номерах на вокзале.

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