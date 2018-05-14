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    Общество

    Нардеп Дейдей женился через неделю после развода

    (обновлено: )40
    Нардер Дейдей с избранницей
    tsn.ua

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Аедрей Дейдей в понедельник сочетался узами брака с Дарьей Ледовских, племянницей коллеги нардепа по "Народному фронту".

    Молодожены подали заявления только сегодня утром — воспользовались услугами документ-сервиса.

    Свадебная церемония прошла скромно, без многочисленных гостей. Молодожены сообщили, что медового месяца пока что не будетю

    Нардеп официально развелся только на прошлой неделе. Говорит, все проблемы с бывшей женой решили.

    tsn.ua
    Нардер Дейдей с избранницей

    С новой женой нардеп познакомился только в феврале, сообщает ТСН. Но скоропалительным свой новый брак не считает.

    У новой жены депутата есть трехлетний сын.

    О неурядицах в семье стало известно месяц назад, когда Дейдей со своей тогда еще женой Ингой устроили публичный обмен постами в соцсетях об измене. Информацию об этом подтвердила жена Дейдея. Причиной развода, намекнула Инга, стала "третья" в их отношениях.

    Ранее сообщалось, что старший сын третьего президента Украины Андрей Ющенко во второй раз женился. Свою новую невестку сам Виктор Ющенко назвал "казачкой".

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