Нардеп Дейдей женился через неделю после развода

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Народный депутат Аедрей Дейдей в понедельник сочетался узами брака с Дарьей Ледовских, племянницей коллеги нардепа по "Народному фронту".

Молодожены подали заявления только сегодня утром — воспользовались услугами документ-сервиса.

Свадебная церемония прошла скромно, без многочисленных гостей. Молодожены сообщили, что медового месяца пока что не будетю

Нардеп официально развелся только на прошлой неделе. Говорит, все проблемы с бывшей женой решили.

tsn.ua Нардер Дейдей с избранницей

С новой женой нардеп познакомился только в феврале, сообщает ТСН. Но скоропалительным свой новый брак не считает.

У новой жены депутата есть трехлетний сын.

О неурядицах в семье стало известно месяц назад, когда Дейдей со своей тогда еще женой Ингой устроили публичный обмен постами в соцсетях об измене. Информацию об этом подтвердила жена Дейдея. Причиной развода, намекнула Инга, стала "третья" в их отношениях.

Ранее сообщалось, что старший сын третьего президента Украины Андрей Ющенко во второй раз женился. Свою новую невестку сам Виктор Ющенко назвал "казачкой".