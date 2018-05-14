В Киеве пьяная компания перевернулась в авто

Фото kiev.informator.ua

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В ночь на понедельник в Оболонском районе Киева произошла авария, в результате которой перевернулся автомобиль Toyota.

В момент ДТП автомобиль двигался в сторону Северного моста по проспекту Героев Сталинграда.

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"Полицейские, которые находились на заправке OKKO рядом с местом аварии, стали свидетелями ДТП. По их словам, в машине ехали 4 парня и одна девушка. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, однако от анализов отказались. Показания молодых людей были путанными. Они сообщили, что водитель сбежал, но правоохранители не видели еще кого-то, кто бы покидал авто", — сообщает "Информатор" подробности.

Фото kiev.informator.ua Пивные бутылки, выпавшие из разбившегося автомобиля Toyota в Киеве

Мужчины, находившиеся в салоне разбившегося авто, не пострадали, а девушка получила повреждения и сначала даже потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то отказалась от медицинской помощи.

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Напомним, ранее в Знаменском районе Кировоградской области в результате столкновения "Toyota" и "Volkswagen" погибли четыре человека, в том числе и двое малолетних детей.