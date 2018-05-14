наверх
14.05.201816:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Политика

    Вера Савченко сообщила об угрозах в адрес помощников ее сестры

    Тема:

    Арест Савченко: следствие, суд (312)

    (обновлено: )15502
    Вера Савченко сообщила, что помощники планируют передать в правоохранительные органы заявления об угрозах, но некоторые из них боятся это делать. По утверждению Веры Савченко, ей также угрожали и бывшие адвокаты её сестры.
    Вера Савченко на заседании Подольского райсуда Киева по делу против главы ЛНР Игоря Плотницкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Помощникам депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, угрожают, заявила журналистам в понедельник сестра депутата Вера Савченко.

    Сестре Савченко порезали шины
    facebook.com/Vira Savchenko
    Сестре Савченко порезали шины на авто. Появилось видеообращение

    "Сейчас совершается давление определёнными людьми, которых мы, как мне кажется, знаем хорошо… пытаются давить и провоцировать на соответствующие действия, которые облегчат фабрикование дела, на помощников Надежды. Давление осуществляется и на женщин, и на мужчин, но больше на мужчин", — сказала Савченко.

    Вера Савченко также сообщила, что они планируют передать в правоохранительные органы заявления об угрозах, но некоторые помощники боятся это делать. По утверждению Веры Савченко, ей также угрожали и бывшие адвокаты её сестры.

    Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Смотрите также: Письмо Савченко-младшей к Трампу. В сети начали появляться фотожабы

    Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая объявила голодовку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже. Европу поразил новый теракт