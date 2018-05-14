Вера Савченко сообщила об угрозах в адрес помощников ее сестры

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Помощникам депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, угрожают, заявила журналистам в понедельник сестра депутата Вера Савченко.

"Сейчас совершается давление определёнными людьми, которых мы, как мне кажется, знаем хорошо… пытаются давить и провоцировать на соответствующие действия, которые облегчат фабрикование дела, на помощников Надежды. Давление осуществляется и на женщин, и на мужчин, но больше на мужчин", — сказала Савченко.

Вера Савченко также сообщила, что они планируют передать в правоохранительные органы заявления об угрозах, но некоторые помощники боятся это делать. По утверждению Веры Савченко, ей также угрожали и бывшие адвокаты её сестры.

Обвинения против Надежды Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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Напомним, 22 марта Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. По данным ГПУ, нардеп нарушила целый ряд статей УК Украины, за что ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения. В пятницу, 23 марта, суд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей на два месяца, до 20 мая, без альтернативы внесения залога. Защита нардепа обжаловала решение об аресте, а подозреваемая объявила голодовку.