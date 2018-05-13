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    Киев

    В Киеве умер молодой судья, который рассматривал ряд громких дел

    (обновлено: )34
    Как отмечается, Бобровник рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, ранее неоднократно был замечен в вынесении скандальных и неоднозначных решений.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. 

    Сергей Бочковский
    УНИАН
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    В воскресенье, 13 мая,  в Киеве умер судья Соломенского райсуда столицы Александр Бобровник, который рассматривал ряд громких дел, передает "Страна" со ссылкой на адвокатские круги.

    "Скорее всего причиной смерти стал сердечный приступ", — рассказал источник.

    Как отмечается, Бобровник рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, ранее неоднократно был замечен в вынесении скандальных и неоднозначных решений.

    Как пишет издание, он рассматривал дело главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую НАБУ обвиняет в незаконном обогащении на 10 млн грн и декларировании недостоверных данных, и отпустил ее под личное обязательство.

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