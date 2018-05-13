В Киеве умер молодой судья, который рассматривал ряд громких дел

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина.

В воскресенье, 13 мая, в Киеве умер судья Соломенского райсуда столицы Александр Бобровник, который рассматривал ряд громких дел, передает "Страна " со ссылкой на адвокатские круги.

"Скорее всего причиной смерти стал сердечный приступ", — рассказал источник.

Как отмечается, Бобровник рассматривал дело главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, ранее неоднократно был замечен в вынесении скандальных и неоднозначных решений.

Как пишет издание, он рассматривал дело главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой, которую НАБУ обвиняет в незаконном обогащении на 10 млн грн и декларировании недостоверных данных, и отпустил ее под личное обязательство.