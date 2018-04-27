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    Соцсети: Бочковский, Насиров, Розенблат… это уже система

    (обновлено: )28020
    Три года назад его увели в наручниках прямиком с заседания Кабмина, сегодня судьба восстановленного судом экс-главы ГСЧС Сергея Бочковского стала поводом для очередной скандальной шумихи. Что смягчило отечественный суд в очередном коррупционном деле?
    Сергей Бочковский
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Украинская Фемида неподражаема. В четверг, 26 апреля, окружной админсуд Киева постановил восстановить в должности экс-главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского, подозреваемого в хищении бюджетных средств при закупке горючего. Уже на следующий день Бочковский пришел в свое бывшее ведомство, чтобы приступить к работе, однако его не пустили, пояснив, что нет еще соответствующего решения Кабмина.

    Историю задержания экс-главы ГСЧС помнит вся страна: в марте 2015 года правоохранители задержали его прямо на заседании правительства. В этот же день Кабмин уволил Бочковского с занимаемой должности. Позже суд отправил экс-чиновника под стражу, однако вскоре за Бочковского внесли залог, и он вышел на свободу. Нынешний вердикт суда поднял в соцсетях немалую волну народного шума.

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