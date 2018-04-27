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    В ГСЧС сообщили, почему не пустили Бочковского на работу

    (обновлено: )89
    По словам представителя ГСЧС, разрешением на допуск к административному зданию для Сергея Бочковского может быть только соответствующее решение правительства, а не судебное решение.
    Сергей Бочковский
    УНИАН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Восстановленного судом председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского не пустили в здание ГСЧС, потому что ему не хватает соответствующего решения о допуске от Кабмина, сообщил представитель кадрового аппарата ГСЧС, пишет "Укринформ".

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    "Представитель ГСЧС пояснил, что разрешением на допуск к административному зданию для Бочковского может быть только соответствующее решение правительства, а не судебное решение. Пока же такого распоряжения Кабмина нет", — говорится в сообщении.

    Адвокат Бочковского Игорь Федоренко, с которым он 27 апреля пришел под стены ГСЧС, заявил, что решение суда является достаточным основанием для допуска его клиента к работе.

    "Оно (решение суда — ред.) защищает его и восстанавливает его трудовые права. Он должен выходить на работу. Он должен быть обеспечен своей работой и он должен получать заработную плату с сегодняшнего дня и компенсацию за те дни, которые он вынужденно не был допущен к работе", — подчеркнул адвокат.

    Также адвокат составил акт о недопуске Бочковского на работу и заявил, что уходит вместе со своим подзащитным в полицию.

    Федорченко заявил, что судебное решение обязывает пропустить на рабочее место Бочковского, а вопрос о восстановлении его в должности председателя должен решаться позже.

    Накануне Окружной административный суд Киева постановил восстановить Бочковского, подозреваемого в хищении бюджетных средств, в должности главы ГСЧС. В пятницу Бочковский пришел в свое бывшее ведомство, чтобы приступить к работе, однако его не пустили, пояснив, что нет еще соответствующего решения Кабмина.

    В марте 2015 года правоохранители прямо на заседании правительства задержали Бочковского по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. В тот же день Кабмин уволил Бочковского с занимаемой должности. Позже суд отправил экс-чиновника под стражу, однако вскоре за Бочковского внесли залог и он вышел на свободу. Новым главой ведомства был назначен Николай Чечеткин, который возглавляет его по сегодняшний день. В настоящее время он находится в командировке.

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