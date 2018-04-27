Экс-глава ГСЧС Бочковский намерен приступить к работе утром в пятницу

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Восстановленный судом в должности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Бочковский намерен выйти на работу уже в пятницу, 27 апреля, сообщил его адвокат Игорь Федоренко.

Накануне Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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"Сегодня суд признал противоправным распоряжение Кабмина от 25 марта 2015 года об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. Наш клиент восстановлен в должности с 25 марта 2015 года. В пятницу в 9:00 он намерен приступить к выполнению своих обязанностей", — написал Федоренко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что история с уголовным делом в отношении Бочковского длится почти три года. По его словам, решение, вынесенное 26 апреля Окружным административным судом Киева, подтверждает правоту Бочковского, а "его невыполнение влечет за собой уголовную ответственность".

Напомним, весной 2015 года правоохранители прямо на заседании правительства задержали Бочковского и его первого заместителя Стоецкого по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. Суд отправил их под стражу до 23 мая с возможностью внесения залога. Позже за каждого из них был внесен залог, чиновники вышли на свободу, но были обязаны являться на допросы. В октябре того же года МВД Украины сообщило, что завершило досудебное расследование по делу против бывшего главы ГСЧС и его экс-заместителя.

Сразу же после увольнения Бочковского ГСЧС возглавил нынешний советник и близкий соратник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк. На сегодняшний день ведомство возглавляет Николай Чечеткин.