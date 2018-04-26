Суд признал незаконным увольнение Бочковского с должности главы ГСЧС

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Об этом сообщили в адвокатской компании, которая представляет в суде интересы Бочковского.

"Суд признал незаконным увольнение Бочковского с должности", — сказали в адвокатской компании УНН.

Весной 2015 года сотрудники милиции прямо на заседании правительства задержали Бочковского и его первого заместителя Стоецкого по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего. Суд отправил их под стражу до 23 мая с возможностью внесения залога. Позже за каждого из них был внесен залог, чиновники вышли на свободу, но обязаны являться на допросы. В октябре МВД Украины сообщило, что завершило досудебное расследование по делу против бывшего главы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Бочковского и его экс-заместителя Василия Стоецкого