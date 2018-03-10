Игорь Федоренко уточнил, что Бочковский и Стоецкий с защитниками после пресс-конференции должны приехать и получить ходатайство о продлении сроков досудебного расследования. Вместе с тем, защите еще не известно, на какой срок продлен срок расследования.
На прошлой неделе правительственная коалиция Рады оказалась на грани развала. Голосование за пакет законов по декоммунизации и признанию ОУН-УПА борцами за независимость Украины сплотило депутатов, но серьезной трещины избежать не удастся.
Сообщается, что "если Сергей Бочковский будет нарушать условия залога и, например, не будет являться к следователю на допрос, то он может быть арестован и содержаться в СИЗО, а залог зачислен в доход государства".
В последний день недели президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правовом режиме военного положения в стране. В рамках расследования уголовного дела прошли обыски экс-членов Кабмина Украины.
Экс-главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского выпустили из СИЗО под залог свыше миллиона гривен. Служба финансового мониторинга целый день занималась проверкой происхождения внесенных средств.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".