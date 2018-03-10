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    Сергей Бочковский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Сергей Бочковский
    Экс-глава ГСЧС Бочковский подал иск в ЕСПЧ
    16:08 19.11.2015
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    Весной сотрудники милиции прямо на заседании правительства задержали Бочковского и его первого заместителя Стоецкого по подозрению в хищении бюджетных средств при закупке горючего.
    Сергей Бочковский
    МВД завершило досудебное расследование в отношении экс-главы ГСЧС и его зама
    19:23 08.10.2015
    138Дело Ефремова. Первый пошел?
    Следствие инкриминирует обвиняемым совершение вымогательства неправомерной выгоды лицом, занимающим особо ответственное положение, у четверых лиц, и злоупотребление властью.
    Сергей Бочковский
    Следствие по делу экс-главы ГСЧС Бочковского продлено - адвокат
    11:31 17.09.2015
    120Дело Ефремова. Первый пошел?
    Игорь Федоренко уточнил, что Бочковский и Стоецкий с защитниками после пресс-конференции должны приехать и получить ходатайство о продлении сроков досудебного расследования. Вместе с тем, защите еще не известно, на какой срок продлен срок расследования.
    Сергей Бочковский
    Продлена мера пресечения для экс-главы ГСЧС Бочковского - адвокат
    20:08 27.07.2015
    95Дело Ефремова. Первый пошел?
    По словам юриста, мера пресечения для Сергея Бочковского и бывшего заместителя главы Госслужбы ЧС Украины Сергея Стоецкого продлена до 26 сентября. Они вышли под залоги в 1,18 млн грн для каждого.
    Сергей Бочковский
    Следствие по делу Бочковского продлено до шести месяцев - ГПУ
    11:58 26.05.2015
    65Дело Ефремова. Первый пошел?
    Согласно данным Юрия Севрука, следствие продлено в связи с необходимостью проведения ревизий и экспертиз. Расследования продолжается.
    Сергей Бочковский
    Суд обязал Бочковского являться на допросы еще два месяца - СМИ
    17:30 22.05.2015
    106Дело Ефремова. Первый пошел?
    Соответствующее решение в пятницу вынес Печерский районный суд. Бывший глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям был задержан на заседании правительства в конце марта.
    Министр внутренних дел Арсен Аваков во время задержания главы ГосЧС Сергея Бочковского и его зама Василия Стоецкого
    Аваков: в деле Бочковского появились новые эпизоды
    16:46 21.04.2015
    223Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    По словам главы МВД Арсена Авакова, дело в отношении экс-главы ГСЧС Украины Сергея Бочковского будет направлено в суд в ближайшие месяцы.
    Доллары в конверте. Архивное фото
    Украина, наши дни: борьба с коррупцией как метод борьбы за власть
    09:16 13.04.2015
    1240Коррупция в Кабмине. Ответственность Яценюка
    На прошлой неделе правительственная коалиция Рады оказалась на грани развала. Голосование за пакет законов по декоммунизации и признанию ОУН-УПА борцами за независимость Украины сплотило депутатов, но серьезной трещины избежать не удастся.
    Сергей Бочковский при задержании на заседании правительства
    МВД получило подтверждение о счетах Бочковского в заграничных банках - нардеп
    09:28 09.04.2015
    419Дело Ефремова. Первый пошел?
    Как сообщил народный депутат и советник главы МВД, документы получены из США, из Республики Кипр, и они полностью подтверждают, что Бочковский открывал счета в зарубежных банках.
    Сергей Бочковский
    Экс-глава ГСЧС просил отменить ему меру пресечения в виде залога, суд отказал
    19:33 07.04.2015
    139Дело Ефремова. Первый пошел?
    Сообщается, что "если Сергей Бочковский будет нарушать условия залога и, например, не будет являться к следователю на допрос, то он может быть арестован и содержаться в СИЗО, а залог зачислен в доход государства".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Хроника 3 апреля: военное положение в Украине, Кабмин в дыму, обыски у чиновников
    11:30 04.04.2015
    2469
    В последний день недели президент Петр Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект о правовом режиме военного положения в стране. В рамках расследования уголовного дела прошли обыски экс-членов Кабмина Украины.
    Сергей Бочковский
    Правоохранители изъяли у Бочковского личные записи и флеш-карты - СМИ
    16:51 03.04.2015
    249Громкие отставки и назначения в Украине
    Сообщается, что в пятницу утром правоохранительные органы прибыли в загородный дом Бочковского для проведения обыска, "правоохранители проводили обыск в доме Бочковского на протяжении пяти часов".
    Сергей Бочковский
    Обыск в доме Бочковского проводят по постановлению суда - СМИ
    13:29 03.04.2015
    620Дело Ефремова. Первый пошел?
    В доме бывшего главы ГСЧС, где утром в пятницу начался обыск, находятся сам Сергей Бочковский, его дочь, родственники и понятые. Представителей средств массовой информации в дом не пускают.
    Сергей Бочковский на заседании суда
    В доме Бочковского проходит обыск - СМИ
    10:26 03.04.2015
    634Дело Ефремова. Первый пошел?
    В жилье бывшего главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям правоохранители проводят следственные действия. Два дня назад Бочковский вышел на свободу под залог.
    Сергей Бочковский
    Бочковский на свободе. Происхождение денег имеет значение
    09:09 03.04.2015
    2202Дело Ефремова. Первый пошел?
    Экс-главу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского выпустили из СИЗО под залог свыше миллиона гривен. Служба финансового мониторинга целый день занималась проверкой происхождения внесенных средств.
    Сергей Бочковский
    Обзор соцсетей: залог – это официальная взятка
    18:50 02.04.2015
    423Дело Ефремова. Первый пошел?
    Бывшего главного спасателя Украины Сергея Бочковского и его зама Василия Стоецкого, задержанных в прямом эфире во время заседания Кабмина, отпустили под залог. Что думают об этом простые украинцы?
    Сергей Бочковский в зале суда
    Экс-главу ГСЧС Бочковского освободили после внесения залога - СМИ
    02:36 02.04.2015
    783Дело Ефремова. Первый пошел?
    Из Лукьяновского СИЗО экс-глава ГСЧС Бочковский поехал сразу в больницу – у него, по словам адвоката, обострился сахарный диабет и повысилось давление.
    Прощальное вече команды Коломойского
    Хроника 28 марта: вече в Днепропетровске, взрыв в Одессе, переход на "летнее время"
    11:24 29.03.2015
    2898Отставка Коломойского. Что дальше.
    В Днепропетровске состоялось народное вече, участие в котором приняли около 1,5 тысячи человек. Тем не менее, экс-губернатор Игорь Коломойский проигнорировал мероприятие, улетев в Женеву.
    Сергей Бочковский
    Бочковского на пост главы ГСЧС предложили Коваль и Ярема - документ
    05:35 29.03.2015
    660Громкие отставки и назначения в Украине
    Согласно стенограмме заседания Кабинета министров Украины от 23 апреля 2014 года, кандидатуру Бочковского внес тогдашний министр обороны Коваль, а поддержал на тот момент генеральный прокурор Ярема.
    Милиция у Печерского районного суда Киева
    Бочковского забрали в СИЗО на два месяца 
    18:39 28.03.2015
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    Печерский районный суд Киева арестовал бывшего председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского на 2 месяца.
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